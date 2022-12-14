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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Дигорского района провели акцию «Безопасный переход»

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Дигорского района провели акцию «Безопасный переход»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе, детей, а также нарушений правил перехода проезжей части пешеходами в рамках ОПМ «Внимание, пешеход!» проводимой на территории района, сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Дигорскому району на территории обслуживания был проведен ряд профилактических мероприятий, в ходе которых участникам дорожного движения напомнили о соблюдении правил безопасного перехода проезжей части, а также необходимости использования в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающих элементов.

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