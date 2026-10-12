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Врач Черепицына: сельдь и скумбрия по содержанию омега-3 сопоставимы с лососем

Врач Черепицына: сельдь и скумбрия по содержанию омега-3 сопоставимы с лососем

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала, что сельдь, скумбрия, сардины и сайра по содержанию полезных жирных кислот омега-3 сопоставимы с лососем, а иногда превосходят его.

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