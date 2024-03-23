🕯В Симферополе организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье Из более чем сотни свечей неравнодушные жители выложили фразу «Москва.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🕯В Симферополе организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье Из более чем сотни свечей неравнодушные жители выложили фразу «Москва.