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Регионы России

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Мурад Мусаев: «Факел» — сложный соперник для «Краснодара» во втором туре РПЛ

Мурад Мусаев: «Факел» — сложный соперник для «Краснодара» во втором туре РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который состоится 2 августа в 18:15 по московскому времени.

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