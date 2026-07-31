Мурад Мусаев: «Факел» — сложный соперник для «Краснодара» во втором туре РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который состоится 2 августа в 18:15 по московскому времени.
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