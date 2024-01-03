Хуситы выпустили две ракеты в сторону Красного моря

Сторонники правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили 2 января две ракеты в сторону южной части Красного моря, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в социальной сети Х.
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