Мохамед Салах забил во втором матче подряд. Сегодня вингер забил за «Трабзонспор» в матче с « Бешикташем » в рамках 8-го тура турецкий Суперлиги (2:0, второй тайм) – египтянин отличился на 71-й минуте встречи.