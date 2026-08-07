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argenx (Euronext): Тендерное предложение по покупке Forte Biosciences за $77 за акцию

argenx (Euronext): Тендерное предложение по покупке Forte Biosciences за $77 за акцию

Международная биотехнологическая компания argenx (котируется на биржах Euronext и Nasdaq: ARGX) объявила о дате начала тендерного предложения (tender offer) через свою дочернюю компанию Avena Merger Sub Inc.

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