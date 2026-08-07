argenx (Euronext): Тендерное предложение по покупке Forte Biosciences за $77 за акцию

Международная биотехнологическая компания argenx (котируется на биржах Euronext и Nasdaq: ARGX) объявила о дате начала тендерного предложения (tender offer) через свою дочернюю компанию Avena Merger Sub Inc.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии