Исследователи Университета Хоккайдо выделили из красных водорослей дульсе (Devaleraea inkyuleei), произрастающих в холодных прибрежных водах Хоккайдо, пептид EVYR — соединение из четырёх аминокислот, которое подавляет фермент DPP-IV (дипептидилпептидаза-IV).
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