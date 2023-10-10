Тройку лидеров возглавили Самарская, Свердловская и Челябинская области. Стало известно, что Петербург и Москва не вошли в топ самых счастливых регионов РФ, заняв только седьмое и восьмое места соответственно.
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