Хартман получил 10 игр дисквалификации за попытку травмировать Штюцле. Из зарплаты форварда «Миннесоты» вычтут около 488 тысяч долларов

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Оттавой» (0:6). После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Тима Штюцле, после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс».