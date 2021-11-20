Экс-начальник Главного управления разведки Украины обвинил Зеленского в провале операции по 33 «вагнеровцам»

Экс председатель Главного управления разведки Украины Василий Бурба в интервью Савику Шустеру заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам».
Экс председатель Главного управления разведки Украины Василий Бурба в интервью Савику Шустеру заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам».
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