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Экс-начальник Главного управления разведки Украины обвинил Зеленского в провале операции по 33 «вагнеровцам»

Экс-начальник Главного управления разведки Украины обвинил Зеленского в провале операции по 33 «вагнеровцам»

Экс председатель Главного управления разведки Украины Василий Бурба в интервью Савику Шустеру заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по «вагнеровцам».

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