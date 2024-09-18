Эксперт ЧВТ-2024 раскрыл, находят ли работодатели свои будущие кадры на Чемпионате

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Руководитель отдела по работе с экспертными сообществами и учебными заведениями IEK Group, эксперт и представитель компании-партнера Петр Некрасов в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий заявил о важности события для всей страны.