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Застройщики и дольщики: правила игры — 2024

Застройщики и дольщики: правила игры — 2024

Под самый новый год было принято правительственное постановление, установившее правила взаимоотношений между застройщиками и дольщиками, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года включительноПостановление правительства № 2380 «Об установлении особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства» будет регулировать отношения застройщиков многоквартирных домов и участников долевого строительства вплоть до конца этого года (хотя в профессиональных кругах уже сейчас не исключают, что этот срок будет продлен).

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