МО: Су-25 ударили по замаскированной технике ВСУ на донецком направлении

Удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 ударили по подразделениям украинской армии на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
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