Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

116 подписчиков

В ДНР трудоустроили чиновника из Перми, который являлся фигурантом уголовного дела о взятке

В ДНР трудоустроили чиновника из Перми, который являлся фигурантом уголовного дела о взятке

В Перми вынесен приговор Максиму Самылову — бывшему начальнику отдела инженерных сооружений ФКУ Упрдор «Прикамье», который после увольнения перебрался на работу в ДНР, в ГКУ «Служба автомобильных дорог Донбасса».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии