В ДНР трудоустроили чиновника из Перми, который являлся фигурантом уголовного дела о взятке

В Перми вынесен приговор Максиму Самылову — бывшему начальнику отдела инженерных сооружений ФКУ Упрдор «Прикамье», который после увольнения перебрался на работу в ДНР, в ГКУ «Служба автомобильных дорог Донбасса».
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