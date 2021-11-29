Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/16 финала. Хиггинс уступил Чжао Синьтуну, О’Салливан обыграл Кинга и другие матчи

29 и 30 ноября проходят встречи 1/16 финала чемпионата Великобритании по снукеру. Джон Хиггинс уступил Чжао Синьтуну, Ронни О’Салливан обыграл Марка Кинга.
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