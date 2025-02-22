Биологи расшифровали и классифицировали эмоции животных

Многие современные исследования в области биологии посвящены эмоциональному состоянию животных. Авторы одного из них доказали, что братья наши меньшие в принципе способны испытывать эмоции, а другого — изучили, что ощущает собака при общении с человеком.
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