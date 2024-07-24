Врач нелегально увеличил мужчине пенис и выложил его фото в соцсетях

Мужчина пожаловался на врача, который сделал ему операцию по увеличению пениса. Об этом пишет Metro. В апреле 2020 года к владельцу косметологической клинике в Дондоне Мохамеду Сефану Шандри обратился пациент А.
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