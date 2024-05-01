«Обязательно обратить внимание»: Роспотребнадзор научил выбирать кулич на Пасху

Пасха, или светлое Христово Воскресенье — один из самых главных православных праздников. В 2024 году Пасха празднуется 5 мая, а готовиться к ней все начинают заранее, изучая рецепты традиционных блюд и покупая необходимые продукты.
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