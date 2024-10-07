Сумма замороженных в Нидерландах активов РФ сократилась в 7 раз

Общая сумма замороженных российских частных активов в Нидерландах на 1 июня 2024 г. составила €97,2 млн, следует из представленных в парламент страны главой МИД Каспаром Вельдкамом документов, 7 октября сообщает Telegraaf.
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