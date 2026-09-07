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Арвид Линдблад: «Совсем немного проиграли «Альпин» в гонке, в которой Гасли стартовал с поула, а я 10-м. Это хороший результат»

Пилот « Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад подвел итоги Гран-при Италии , отметив, что остался доволен достигнутым результатом и тем, что команда набрала всего на 3 очка меньше «Альпин», с которой борется за 5-е место в Кубке конструкторов.

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