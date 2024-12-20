Даже Набиуллина ничего не знает. Россияне ждут нового решения по ключевой ставке

Новое решение по ключевой ставке будет принято в пятницу, 20 декабря, сообщает PRIMPRESS. Из декабрьского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» следует, что в большинстве макрорегионов в октябре — ноябре вслед за усилением сберегательных настроений замедлился рост потребления.