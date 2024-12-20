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Даже Набиуллина ничего не знает. Россияне ждут нового решения по ключевой ставке

Даже Набиуллина ничего не знает. Россияне ждут нового решения по ключевой ставке

Новое решение по ключевой ставке будет принято в пятницу, 20 декабря, сообщает PRIMPRESS. Из декабрьского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» следует, что в большинстве макрорегионов в октябре — ноябре вслед за усилением сберегательных настроений замедлился рост потребления.

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