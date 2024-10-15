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Впервые за 20 лет птенец райской красоты появился в Москве без помощи зоологов

Впервые за 20 лет птенец райской красоты появился в Москве без помощи зоологов

Впервые за 20 лет в Московском зоопарке без помощи зоологов появился на свет птенец райской красоты. Родители малыша, самец Раймонд и самка Анжела, в прошлом году были помещены вместе в тот же вольер, где появился на свет их первый птенец.

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