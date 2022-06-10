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Очередное землетрясение сотрясло Бурятию утром 10 июня

Очередное землетрясение сотрясло Бурятию утром 10 июня

pxhere.com Жители Бурятии ощутили подземные толчки в 06:36 пятницы  (01:36 по московскому времени). Магнитуда землетрясения составила 4 балла, а энергетический класс — 11,2, говорится на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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