С подмосковными муниципалитетами обсудили вопросы благоустройства дворов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья организовало обучающий семинар для муниципалитетов региона по вопросам благоустройства дворов, ремонта пешеходных дорог и ям.
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