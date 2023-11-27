Под Орлом начала работать бесплатная для заводчан столовая

Мценское предприятие по обработке цветных металлов сравнительно молодое, открыто в 2012 году. Сегодня завод является признанным лидером отрасли в Российской Федерации и партнёром в поставке продукции для стран СНГ.
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