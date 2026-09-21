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Юрист Чирикова: оформить доверенность на получение пенсии можно на дому

Юрист Чирикова: оформить доверенность на получение пенсии можно на дому

Выезд нотариуса на дом позволяет оформить доверенность, если пенсионеру трудно добраться до конторы. После удостоверения выбранный родственник или другой человек сможет получать за него пенсию, которую доставляет почта, и расписываться при выдаче денег.

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