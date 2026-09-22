ДОМ.РФ снизил ставку на реставрацию объектов до 6% годовых

Екатерина Добродеева из ДОМ.РФ объявила о снижении процентной ставки до 6% для инвесторов, реставрирующих объекты культурного наследия под туризм.
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