— Ты кого папой назвал, этого, что ли? – zлобно спросил Володя.

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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    Он стукнул маленького брата и это ужасно. Надо срочно у него просить прощения. Просто сволочь он, маленького и слабен...— Ты кого папой н...

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Отец у мер зимой, через несколько дней после Нового года, а мать даже не сообщила ему об этом. Она всю жизнь мечтала, чтобы Володя выучился и стал «человеком», будто этот диплом о высшем образовании сыграл главную роль в возникновении Хомо сапиенс, а не труд и возможность разговаривать.

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
Молодой пацан Володька, глупый, максималист. Мамане с тремя мелкими в деревне не сладко, хорошо что нормальный мужик её с таким прицепом не побоялся взять, вроде как в примаки пришел, а на самом деле настоящим хозяином.
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19 час.
Иван Ураганов
Вроде Новыё год наступил и истории должны быть новые,но идут пока старые.
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19 час.
Элеонора Коган
Он стукнул маленького брата и это ужасно. Надо срочно у него просить прощения. Просто сволочь он, маленького и слабенького ребёнка он стукнул,как у него только рука поднялась. А то что мать вышла замуж, так порадовался бы за неё,и то, что дядя Коля стал его братишкам отцом, разве это плохо? Значит, хороший человек он.
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13 час.

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