— Ты кого папой назвал, этого, что ли? – zлобно спросил Володя.

Молодой пацан Володька, глупый, максималист. Мамане с тремя мелкими в деревне не сладко, хорошо что нормальный мужик её с таким прицепом не побоялся взять, вроде как в примаки пришел, а на самом деле настоящим хозяином.

Элеонора Коган

Он стукнул маленького брата и это ужасно. Надо срочно у него просить прощения. Просто сволочь он, маленького и слабенького ребёнка он стукнул,как у него только рука поднялась. А то что мать вышла замуж, так порадовался бы за неё,и то, что дядя Коля стал его братишкам отцом, разве это плохо? Значит, хороший человек он.