НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В WEC отменят гонки в Катаре и Бахрейне в сезоне-2026. Вероятность отмены всех ближневосточных гонок «Ф-1» тоже высока

Организаторы WEC собираются пересмотреть календарь на концовку сезона-2026 – ожидается, что гонки в Катаре и Бахрейне , смещенные на финиш чемпионата, в итоге так и не состоятся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии