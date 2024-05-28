Алтайские депутаты попросят правительство РФ увеличить выплаты медикам скорой

Также они планируют обратиться в законодательные органы субъектов РФ с просьбой поддержать инициативу Депутаты АКЗС планируют обратиться в правительство РФ с просьбой увеличить выплаты работникам скорой помощи и младшему медперсоналу, сообщает региональное Заксобрание.