Алтайские депутаты попросят правительство РФ увеличить выплаты медикам скорой

Также они планируют обратиться в законодательные органы субъектов РФ с просьбой поддержать инициативу Депутаты АКЗС планируют обратиться в правительство РФ с просьбой увеличить выплаты работникам скорой помощи и младшему медперсоналу, сообщает региональное Заксобрание.
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