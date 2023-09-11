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Грязный номер и едкие химикаты: петербуржцы не получили компенсацию за испорченный отпуск

Семья приобрела тур за 307 тыс. рублей в пятизвёздочном отеле Турции. Выборгский районный суд отклонил иск петербурженки о компенсации морального вреда и убытков за испорченный отпуск к ООО «Пегас Туристик», ООО «Океан Путешествий», ООО «Пегас Спб».

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