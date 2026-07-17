Экс-главе МИД Венгрии Сийярто пытаются вменить «связи с Россией» Новые венгерские власти запустили расследование в отношении экс-главы МИД Венгри.
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Экс-главе МИД Венгрии Сийярто пытаются вменить «связи с Россией» Новые венгерские власти запустили расследование в отношении экс-главы МИД Венгри.
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