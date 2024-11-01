Netflix показала новый тизер-трейлер 2 сезона «Игры в кальмара». Герой вновь про...

Netflix показала новый тизер-трейлер 2 сезона «Игры в кальмара». Герой вновь проходит испытание «красный свет — зеленый свет»Netflix готовится к премьере второго сезона «Игра в кальмара» и совсем недавно опубликовала новый тизер-трейлер.