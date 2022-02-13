​7 удивительных красочных тайских фестивалей

Люди издавна начали проводить массовые праздники, которые объединяли сотни и даже тысячи участников. Раньше эти праздники были связаны с богами, а сейчас подобные мероприятия могут проводиться в честь чего угодно.
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