«Понеслась, До них дошло»: После теракта в Москве из Киева бегут чиновники и политики: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 23 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 23 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: продолжаются тяжелые бои на Авдеевском участке на рубеже Бердычи-Тоненькое, а на Времьевском направлении российские силы продвинулись к западу от Старомайорского.
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