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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хау покидает «Ньюкасл» после 5 лет работы. Команду возглавит Яйссле

Эдди Хау уйдет с поста главного тренера « Ньюкасла ».  48-летний специалист сообщил руководству клуба, что хочет сделать паузу в работе, пишет The Athletic.

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