FT: Рютте, возглавив НАТО, позволит Венгрии не участвовать в поддержке Киева

Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины.
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