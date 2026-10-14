В НАТО пригласили Эстонию ловить Россию на живца — но не сказали, в какой роли Таллин выдвигает войска к границе и строит 600 схронов для «лесных братьев» Никак не успокоятся эсты, всё норовят нагадить России.
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Свежие комментарии
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- В КОЗЫРЕВ доказал: ...
На приебалтов в редком случае можно поймать только мандавошку. Но ни как не РОССИЯНИН. При появлении РУССКИХ у этих приебалтов ни каких памперсов не хватит. А в схроне их и бить то не надо. Они сами там задохнуться , сами догадайтесь от чего , вони или страха 🧐😂😂