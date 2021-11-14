Украина уже давно сформировала группировку, готовую к танковым ударам по республикам Донбасса.
Стрелков: Украина готова к танковым ударам по ЛДНР
Комментарии
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Ваша Светлость
Стрелков хреновый стратег. Решения по бывшей Украине принимаются не в Куеве и не в Европе, все решается между Москвой и Вашингтоном. Если хахлявые решатся на военную авантюру, ВСУ будут уничтожены, пиндосы не впрягутся за скакуасов, ну повоют в СМИ, на площадках ООН и ОБСЕ, на том и заткнутся. России столько раз внушали, что она воюет с Куевом, что надо этим уже воспользоваться, хуже не будет!
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