Стрелков: Украина готова к танковым ударам по ЛДНР

Ваша Светлость

Стрелков хреновый стратег. Решения по бывшей Украине принимаются не в Куеве и не в Европе, все решается между Москвой и Вашингтоном. Если хахлявые решатся на военную авантюру, ВСУ будут уничтожены, пиндосы не впрягутся за скакуасов, ну повоют в СМИ, на площадках ООН и ОБСЕ, на том и заткнутся. России столько раз внушали, что она воюет с Куевом, что надо этим уже воспользоваться, хуже не будет!