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Звезды эстрады записали альбом в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Звезды эстрады записали альбом в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

В альбом вошли 12 песен Муслима Магомаева.Отечественные исполнители записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, доходы от прослушиваний которого будут направлены пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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