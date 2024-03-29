Звезды эстрады записали альбом в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

В альбом вошли 12 песен Муслима Магомаева.Отечественные исполнители записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, доходы от прослушиваний которого будут направлены пострадавшим во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».