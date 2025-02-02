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Аргументы и Факты

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В Астрахани мужчина напал на девочку на улице и пытался ее изнасиловать

В Астрахани мужчина напал на девочку на улице и пытался ее изнасиловать

В Астрахани мужчина попытался совершить насильственные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

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Комментарии
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Eduard
Это было в пустыне?Ау,люди,где вы?
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20 час.
Владимир Тихомиров
Вот пишут &quot; мужчина&quot;,&quot;курьер&quot;....Мол,догадываетесь сами,что за утырки. Ну и мы догадываемся! И вы наверное тоже уже догадались. Но только это не мужчины,а кусок говна с членом .
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18 час.
Григорий Терещенко
Значит, надо сделать, чтобы был просто кусок говна, без члена.
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17 час.
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