Почему пожилые люди чаще покупают большие внедорожники, чем молодёжь

Чем старше поколение, тем больше оно любит внедорожники, выяснила немецкая компания Verivox. Согласно отчёту, в Германии поколение «бэби-бумеров» (родившиеся в период с 1955 по 1964 год) является наиболее важной целевой группой для производителей крупных SUV.