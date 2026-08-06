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Почему пожилые люди чаще покупают большие внедорожники, чем молодёжь

Почему пожилые люди чаще покупают большие внедорожники, чем молодёжь

Чем старше поколение, тем больше оно любит внедорожники, выяснила немецкая компания Verivox. Согласно отчёту, в Германии поколение «бэби-бумеров» (родившиеся в период с 1955 по 1964 год) является наиболее важной целевой группой для производителей крупных SUV.

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