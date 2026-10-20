“As the French right-wing National Rally is seizing on fiery protests in the country for its pre-election pitch, so are President Trump and his Republican allies in the U.
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