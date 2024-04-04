Два года провокации в Буче

Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы Автор: Павел Котов В первые дни апреля отмечается вторая годовщина событий в Буче Киевской области, которые имели далеко идущие последствия для дальнейшего хода российско-украинского конфликта Спустя два года после обнародования фактов массового убийства мирных граждан под Киевом можно детально восстановить хронологию тех событий.