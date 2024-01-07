"350.000 за 5 дней" Зачем Макар сдает себя и жену в аренду?

Вообще-то это макаревич должен платить тем, кто согласится с ним побухать)))

Андрей Васильченко

Есть понятие КОНСУМАЦИЯ. Проститутка обдирает клиента. Ест. Пьёт за его счёт. А под утро получает процент от заведения за выручку от выдоенного лоха. В принципе Макар - тот же проститут.