АМАРАНТ "Мсье, же не манж." Провал концертов привел Машиниста к финансовой дыре. Развлекай меня! Как уже известно, подавляющее большинство звездных бегунков влачат за бугром весьма жалкое существование.
"350.000 за 5 дней" Зачем Макар сдает себя и жену в аренду?
Комментарии
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NP
Nina Pudikova
Что заслужили - то и получили!!!
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15 час.
Татьяна Романова
Вообще-то это макаревич должен платить тем, кто согласится с ним побухать)))
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13 час.
Андрей Васильченко
Есть понятие КОНСУМАЦИЯ. Проститутка обдирает клиента. Ест. Пьёт за его счёт. А под утро получает процент от заведения за выручку от выдоенного лоха. В принципе Макар - тот же проститут.
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10 час.
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