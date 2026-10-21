Анна Ковальногих, с ноября 2025 года временно исполнявшая полномочия председателя Верещагинского районного суда Пермского края, официально заняла эту должность по указу Владимира Путина от 12 октября 2026 года.
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