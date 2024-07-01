Алонсо в 4 штрафных баллах до пропуска Гран-при, Ферстаппен догнал Хэмилтона

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо делит вторую строчку по штрафным баллам в «Формуле-1». На Гран-при Австрии двукратный чемпион заработал еще два пункта за столкновение с гонщиком «Заубера» Чжоу Гуаньюем и довел общий счет до восьми – столько же у Логана Сарджента («Уильямс») и Серхио Переса («Ред Булл») за последние 12 месяцев.