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«Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ

«Ростов» дарит билеты девушкам в преддверии 8 марта на ближайший матч Мир РПЛ. «В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба! Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им.

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