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Норвегия становится оперативным центром НАТО для агрессии против РФ

Норвегия становится оперативным центром НАТО для агрессии против РФ

Норвежская оборонная компания Nammo и одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса подписали заявление о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству 155-мм снарядов, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины некто Герман Сметанин.

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