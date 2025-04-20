Норвегия становится оперативным центром НАТО для агрессии против РФ

Норвежская оборонная компания Nammo и одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса подписали заявление о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству 155-мм снарядов, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины некто Герман Сметанин.
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